2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde judoda kadınlar 70 kiloda Raziye Uluçam, bronz madalya mücadelesi verecek.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleşen 70 kilo müsabakalarına Raziye çok iyi başladı.

Milli sporcu son 16 turunda Hırvatistan'dan Lucija Breskovic'i, çeyrek finalde ise Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Olga Zabrodskaia'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Brezilyalı Alana Maldonado'yla karşılaşan Raziye, 2016 Rio'da gümüş madalya elde eden rakibine yenilerek final oynama şansını kaybetti.

Raziye Uluçam, bugün TSİ 10.00'dan sonra başlayacak final seansında bronz madalya maçına çıkacak.