2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Raziye, rakibine ippon ile yenilerek bronz madalya şansını kaybetti ve oyunları 5'incilikle tamamladı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Raziye, son paralimpik şampiyonu Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez ile karşılaştı.

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken