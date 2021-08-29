2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 70 kiloda Raziye Uluçam, bronz madalya mücadelesinde Meksikalı Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez'e yenildi.
Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Raziye, son paralimpik şampiyonu Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez ile karşılaştı.
Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Raziye, rakibine ippon ile yenilerek bronz madalya şansını kaybetti ve oyunları 5'incilikle tamamladı.
Kaynak: AA
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