2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Yumenoshima Park'ta yapılan çeyrek final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Hindistan'dan Jyoti Jyoti-Rakesh Kumar ikilisiyle karşılaştı.

İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar

Son Dakika: Kına gecesi kanlı bitti! Damat ve annesi, gözü dönen dayı tarafından bıçaklandı

En sonunda bu da oldu! Youtuber, takipçileri için tabutla toprak altına girip 6 saat orada kaldı