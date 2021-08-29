2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisi finalinde milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 8. oldu.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Zübeyde, müsabakayı 1 dakika 54.87 saniyeyle 8. sırada tamamladı.
Yarışta İsviçreli Manuela Schaer, 1.42.81'lik zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. ABD'li Tatyana McFadden, 1.43.16'lık süresiyle gümüş, ABD'li Susannah Scaroni ise 1.44.43'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA
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