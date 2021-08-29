2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisi finalinde milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 8. oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisi finalinde milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 8. oldu. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Zübeyde, müsabakayı 1 dakika 54.87 saniyeyle 8. sırada tamamladı. Yarışta İsviçreli Manuela Schaer, 1.42.81'lik zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. ABD'li Tatyana McFadden, 1.43.16'lık süresiyle gümüş, ABD'li Susannah Scaroni ise 1.44.43'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı

Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var

Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken

1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm