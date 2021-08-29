2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Finalde Ekvadorlu Poleth Isamar Mendes Sanchez, 14.39 metreyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Ukraynalı Anastasiia Mysnyk'in 14.16 metreyle gümüş madalya elde ettiği yarışmada Ekvadorlu Anais Mendez ise 14.06 metreyle bronz madalya aldı.

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