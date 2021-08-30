Üye Girişi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

30.08.2021 04:47
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 3 dakika 17.54 saniyeyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elendi.

Beytullah Eroğlu ise 41.99 saniyeyle serisinde 6'ncı, genel klasmanda 11. olarak finale kalamadı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber 00:22 Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi 23:21 Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti 20:28 Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı 19:32 Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme 15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi 14:20 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı         
00:34
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
23:50
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
20:52
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi         
14:15
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 04:51:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement