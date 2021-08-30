2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta kadınlar makaralı yay açık kategorisinde Sevgi Yorulmaz ve Öznur Cüre elendi.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Sevgi, Singapurlu Nur Syahidah Alim ile son 16 turunda karşılaştı.

Rakibini 140-136 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Stepanida Artakhinova'ya 139-129 yenilen Sevgi Yorulmaz, madalya şansını kaybetti.

Şilili Mariana Zuniga Varela ile karşılaşan Öznur Cüre ise rakibine 143-140 kaybetti ve son 16 turunu geçemedi.