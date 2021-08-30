2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, yarı finale çıktı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, ilk olarak 8'li eleme turunda Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonav'ı 135-107 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise Macaristan'dan Gaspar'la karşılaşan Bahattin, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini son sette yaptığı başarılı atışlarla 138-135 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcunun yarı final karşılaşması ve alacağı sonuca göre final veya bronz müsabakaları da bugün yapılacak.