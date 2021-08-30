2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, yarı finale çıkarak bir diğer milli sporcu Bahattin Hekimoğlu'yla eşleşti ve Türkiye bu kategoride finalde temsil edilmeyi garantiledi.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, yarı finalde ev sahibi Japonya'dan Kohji Oyama'yla karşılaştı.

Rakibini 133-129 yenen Nihat, yarı finalde milli takımdan arkadaşı Bahattin'le eşleşti.

Nihat Türkmenoğlu'yla Bahattin Hekimoğlu arasındaki yarı final müsabakası TSİ 13.46'da başlayacak. İki milli sporcudan birinin yer alacağı final maçı ise 14.42'de yapılacak.