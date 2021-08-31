2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Hatice Duman ve Nergiz Altıntaş'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 1-3) çeyrek finalde elendi.
Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kadınlar takım çeyrek final müsabakasında ay-yıldızlılar, Rio 2016'nın gümüş madalyalı ekibi Hırvatistan ile karşılaştı.
Milli sporcular, Andela Muzinic-Helena Dretar Karic ikilisinin mücadele ettiği Hırvatistan karşısında çiftler maçını 9-11, 11-8, 12-10 ve 11-9'luk setlerle 3-1 kaybetti.
Tekler karşılaşmasında ise Hatice Duman, Muzinic'e 11-7, 13-11 ve 13-11 biten setlerle 3-0 yenildi.
Bu sonuçlarla Hırvatistan'a karşı 2-0 kaybeden Türkiye, çeyrek finali geçemedi.
Kaynak: AA
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