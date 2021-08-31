2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 9-4 yenilerek elendi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşılaştı.
İlk devreyi 5-0 önde kapatan Brezilya, mücadeleyi de 9-4 kazandı. Millilerin gollerini Ekrem Gündoğdu kaydetti. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, Leomon Moreno (6) ve Josemarcio Sousa (3) attı.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla oyunları 8. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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