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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

31.08.2021 15:49
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T12 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Oğuz Akbulut, elemelerde başarılı olamadı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T12 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Oğuz Akbulut, elemelerde başarılı olamadı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Oğuz, birincilerin doğrudan finale kaldığı 400 metre T12 elemelerinin ikinci serisinde koştu.

İki sporcunun yarıştığı seride Tunuslu Rouay Jebabli ile mücadele eden Oğuz Akbulut, 49.17 saniyeyle ikinci sırayı aldı.

Üç seri sonunda en hızlı ikinci kontenjanına da giremeyen Oğuz Akbulut, finale kalamadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı, Milli Sporcu, Atletizm, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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