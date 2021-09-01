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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

01.09.2021 05:38
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10), Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında milli takım, çeyrek finalde Danielle Rauen ve Bruna Costa Alexandre'den oluşan Brezilya'yla karşılaştı.

Merve Cansu-Neslihan ikilisi çiftlerin yarıştığı ilk oyunu 3-11, 12-10, 11-4 ve11-8'lik setlerle 3-1 alarak maçta 1-0 üstünlük kurdu.

İkinci oyunda Merve Cansu, Alexandre'yle karşılaştı. Merve, rakibine 11-9, 11-7, 11-6 setlerle 3-0 kaybetti ve maçta durum 1-1'e geldi.

Üçüncü oyunda Neslihan Kavas, Rauen'le karşı karşıya geldi. Milli sporcu rakibine 11-3, 11-9 ve 11-6'lık setlerle kaybetti ve 3-0 yenildi. Böylece Brezilya, milli takıma 2-1'lik üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Neslihan Kavas, Milli Takım, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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