2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Üçüncü oyunda Neslihan Kavas, Rauen'le karşı karşıya geldi. Milli sporcu rakibine 11-3, 11-9 ve 11-6'lık setlerle kaybetti ve 3-0 yenildi. Böylece Brezilya, milli takıma 2-1'lik üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

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