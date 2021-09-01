2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Serisinde 16.63'lük derecesiyle 3. sırayı elde eden milli sporcu, ilk 3'e girdiği için diğer serinin sonucunu beklemeden adını finale yazdırdı.

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı