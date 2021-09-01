2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

İki seri sonunda doğrudan finale kalan 6 sporcu arasına giremeyen Hakan, en hızlılar kontenjanından finale çıktı.

Hakan Cira, 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde koştu.

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