2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 100 metre T54 kategorisi finalinde milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, 7. oldu.
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Zübeyde, müsabakayı 16.86 saniyeyle 7. sırada bitirdi.
Yarışta Çinli Zhaoqian Zhou, 15.90'lık zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Fin sporcu Amanda Kotaja, 15.93'lük süresiyle gümüş, ABD'li Cheri Madsen ise 16.33'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA
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