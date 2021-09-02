Yarışta Cezayirli Skander Djamil Athmani, 46.70'lik zamanıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Faslı Mohamed Amguoun, 47.70'lik süresiyle gümüş, Namibyalı Johannes Nambala ise 48.76'lık derecesiyle bronz madalya aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde milli sporcu Hakan Cira 6. oldu.

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