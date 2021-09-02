2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün finale çıktı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde milli sporcu Hamide Doğangün finale çıktı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hamide, 400 metre T53 elemelerinin ikinci serisinde koştu. Hamide, 56.68 saniyeyle serisinde ve genel sıralamada üçüncü olarak doğrudan finale yükseldi. Kadınlar 400 metre T53 kategorisi final müsabakası, TSİ 13.30'da yapılacak. Öte yandan kadınlar 400 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci ise 59.39'luk derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada 13'üncü olarak elendi.

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