2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Son 16 turunda ise İtalyan Elisabetta Mijno'ya 6-0 kaybeden Zehra, oyunlara veda etti.

Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakasında Yağmur Şengül ile Zehra Özbey Torun birbiriyle karşılaştı.

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