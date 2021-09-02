2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 04.20'de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı.

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