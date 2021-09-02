2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Zehra Bağlar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.40'ta Japon Ayako Suzuki ile mücadele edecek.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan Bağlar, Hint sporcu Palak Kohli ile karşılaştı.

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