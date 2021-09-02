2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar SU5 kategorisi A Grubu'nda Zehra Bağlar, ilk maçını kaybetti.
Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan Bağlar, Hint sporcu Palak Kohli ile karşılaştı.
Rakibine 21-12 ve 21-18 yenilen milli sporcu, oyunlara mağlubiyetle başladı.
Zehra Bağlar, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.40'ta Japon Ayako Suzuki ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
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