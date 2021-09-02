2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando erkekler K44 61 kilo çeyrek finalinde kaybeden milli sporcu Mahmut Bozteke, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkacak.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğine sahip Mahmut, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Daniil Sidorov ile karşılaştı.
Rakibine 26-21 yenilen milli sporcu, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı kazandı.
Mahmut Bozteke, ilk repesaj maçında Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'ndan Parfait Hakizimana ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
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