2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık P3 karışık 25 metre tabanca SH1 sınıfının finalinde Muharrem Korhan Yamaç, 6. oldu.
Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleşen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Milli sporcu toplamda 9 puanlık atışıyla finali 6. sırada tamamladı.
Altın madalyayı Çinli Xing Huang 27 puanla, gümüş madalyayı Polonya'dan Szymon Sowinski 21 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı Oleksii Denysiuk 20 puanla elde etti.
Kaynak: AA
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