2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde mücadele eden Elif İldem, 8. oldu
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 8 sporcunun yer aldığı finalde yüzdü.
Elif, 1.32.49'luk derecesiyle paralimpik oyunları 8. sırada bitirdi.
Altın madalyayı Singapur'dan Pin Xiu Yip 1.02.04'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Miyuki Yamada 1.06.98'le, bronz madalyayı ise Çin'den Yazhu Feng 1.11.55'lik zamanıyla elde etti.
Kaynak: AA
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