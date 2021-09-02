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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

02.09.2021 13:59
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, repesajın yarı finalinde Moğolistan'dan Bolor Erdene Ganbat'la karşılaştı.

Son raunda 19-13 geride giren Mahmut, çok iyi bir üçüncü periyot çıkardı. Bitime 3 saniye kala kendisine galibiyeti getiren puanı almayı başaran milli sporcu, rakibini 23-22 yenerek adını bronz madalya maçına yazdırdı.

Mahmut Bozteke bronz madalya maçında TSİ 14.15'te İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaşacak.

Bronz Madalya, Moğolistan, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor


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