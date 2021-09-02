2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD oldu.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan yarı final karşılaşmasında ABD, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Brezilya'yı penaltılarla 3-2 yenerek finale çıktı.

Türkiye, finalde karşılaşacağı ABD'ye grup maçında 4-3 mağlup olmuş ve oyunlardaki tek yenilgisi almıştı.

2016 Rio'da şampiyon olan Türkiye ile 2008 Pekin'de altın madalya alan ABD'yi karşı karşıya getirecek final müsabakası yarın TSİ 11.45'te başlayacak.