2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 75 kilo K44 sınıfında Fatih Çelik çeyrek finale çıktı.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen son 16 turu maçında Fatih, Senegalli İbrahima Seye'yle karşılaştı.
İlk raundu 13-10 geride kapatan milli sporcu, sonraki iki rauntta rakibine büyük üstünlük kurdu ve tatamiden 39-19'luk üstünlükle ayrıldı.
Fatih Çelik, çeyrek finalde bugün TSİ 07.30'da İran'dan Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi'yle mücadele edecek.
Kaynak: AA
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