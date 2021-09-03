2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

İlk raundu 13-10 geride kapatan milli sporcu, sonraki iki rauntta rakibine büyük üstünlük kurdu ve tatamiden 39-19'luk üstünlükle ayrıldı.

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