2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 75 kilo K44 sınıfında Fatih Çelik, repesaj mücadelesinde Güney Kore'den Joeng Hun Joo'ya yenilerek elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 75 kilo K44 sınıfında Fatih Çelik, repesaj mücadelesinde Güney Kore'den Joeng Hun Joo'ya yenilerek elendi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda bronz madalya kazanmak için gerçekleşen repesaj müsabakalarının çeyrek finalinde Fatih, Güney Kore'den Joo'yla karşılaştı. Rakibine 40-31 yenilerek madalya şansını yitiren Fatih, 2020 Tokyo'ya veda etti. Kadınlar 75 kilo K44 sınıfında Gamze Gürdal ise repesaj çeyrek finalini maç oynamadan geçti. Gamze'nin repesaj yarı finalinde Mısırlı Salma Abohegazy'le TSİ 13.00'da karşılaşacak. Gamze bu karşılaşmayı kazanırsa TSİ 14.45'te bronz madalya kazanmak için tatamiye çıkacak.

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