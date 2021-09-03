2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak 4'üncü, Fatma Damla Altın 7'nci sırayı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak 4'üncü, Fatma Damla Altın 7'nci sırayı elde etti. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen uzun atlama finalinde milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, madalya mücadelesi verdi. Esra Bayrak, üçüncü hakkında yaptığı 5,37 metrelik atlayışıyla 4'üncü, Fatma Damla Altın ise ikinci denemesinde gerçekleştirdiği 5,06'lık derecesiyle 7'nci oldu. Polonyalı Karolina Kucharczyk, 6.03 metreyle kendisine ait paralimpik rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı Rusya Paralimpik Komitesi'nden Aleksandra Ruchkina 5.49, bronz madalyayı Hırvat Mikela Ristoski 5.46'lık atlayışıyla kazandı.

Son Dakika

3 kızını öldüren müezzin, o anları anlattı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti

En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada

Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti

36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim

Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı

Tıp eğitimini yarıda kesip çiftçi oldu! Kıraç araziye kurduğu badem bahçesiyle gelirini 4 katına çıkardı

Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız