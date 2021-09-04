2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi yarı finalinde kaybeden Emine Seçkin, bronz madalya mücadelesi verecek.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan yarı final maçında Emine, Çinli Yutong Liu ile karşı karşıya geldi.

Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine 21-7 ve 21-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli sporcu, finale kalamadı.

Emine Seçkin, grup maçında mağlup ettiği Japon Yuma Yamazaki ile TSİ 12.30'da bronz madalya için karşılaşacak.