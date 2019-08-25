Son Dakika Haberleri: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı
Son Dakika Güncel Haber

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı

1 saat önce

Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı, System.String[]

Japonya'da gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı. Japonya'da Tokyo Olimpiyatları ile birlikte 2020'de gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı. 25 Ağustos'ta başlayacak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcular, iki yeni spor dalı olan badminton ve tekvando dahil 22 spor dalında 540 farklı müsabakada yarışacak.

BİLET BAŞVURULARI SÜRÜYOR İlk etapta yalnızca Japonya'da yaşayanlara açık olan paralimpik bilet satış çekilişi başvuruları başladı. Başvurular 9 Eylül'e kadar devam edecek. Müsabakaları seyirci ile doldurmayı hedefleyen organizasyon komitesi, eski İspanyol futbol yıldızı Andres Iniesta'nın görme engelli sporcularla futbol oynadığı bir de tanıtım videosu hazırladı.

SICAK ENGELİ Paralimpik Oyunları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, organizatörler bir dizi aksaklıkla mücadele ediyor. 2020 yazında aşırı sıcakların yaşanması beklenen Japonya'da, paratriatlon müsabakaları tedbir amaçlı olarak yarım saat erken başlayacak. Öte yandan paratriatlon müsabakalarının yüzme etabının gerçekleştirileceği bölgede su kalitesi yetersiz bulunduğu için, deneme müsabakalarının yüzme etabı iptal edildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitirdi Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 11:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 yıllık geri sayım başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]