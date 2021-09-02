2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 275'e çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 275'e yükseldiği bildirildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 275'e yükseldiği bildirildi. Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 9 sözleşmeli çalışan, iki gönüllü bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı. Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 275'e yükseldi. 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Tokyo, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 275'e çıktı - Son Dakika

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