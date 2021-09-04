Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda ilk kez bir sporcu Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Komite Sözcüsü Takaya Masanori, düzenlediği basın toplantısında, turnuva boyunca ilk kez bir sporcunun Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yabancı paralimpik sporcunun kimliğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence, Tokyo'daki sporcu semtinde bayılan Belçika tekerlekli sandalye tenis oyuncusu Joachim Gerard'ın da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 297'ye yükseldiği bildirilmişti.

24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.