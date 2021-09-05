2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 300'ü geçti - Son Dakika

24 Ağustos'ta başlayan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında iki sözleşmeli çalışan, bir medya mensubu bulunuyor.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

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