2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 300'ü geçti - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 301'e yükseldiği bildirildi.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında iki sözleşmeli çalışan, bir medya mensubu bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 301'e yükseldi.
24 Ağustos'ta başlayan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.
Kaynak: AA
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