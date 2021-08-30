2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk, altın madalyasını aldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı dinleterek madalyasını boynuna taktı.

2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da tek erkekler Sınıf 4'te altın madalya kazanan Abdullah, Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Kürsüye Abdullah'ın yanı sıra aynı kategoride bronz madalya elde eden Nesim Turan da çıktı. İki sporcu da İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek büyük bir coşkuyla okudu.

Öte yandan Türkiye'ye yüzmede ilk paralimpik madalyasını getiren Sevilay Öztürk de Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen törenle kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde elde ettiği bronz madalyasını aldı.