2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.
27.08.2021 15:14
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.
Tokyo, Spor, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. - Son Dakika Spor
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