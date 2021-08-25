2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, 5. oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde 15 yaşındaki Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı.

Müsabakada İtalyan Francesco Bocciardo, 2.26.76'lık zamanıyla paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. İspanyol Antoni Ponce Bertran gümüş, Brezilyalı Daniel de Faria Dias ise bronz madalya elde etti.