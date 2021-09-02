Üye Girişi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

02.09.2021 09:40

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları biten milli sporcuların bir bölümü daha yurda döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları biten milli sporcuların bir bölümü daha yurda döndü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcular ve antrenörlerinden oluşan kafileyi, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve sporcuların yakınları çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında açıklama yapan Mehmet Baykan sporcuların madalyalarıyla hem ülkelerine hem ailelerine kavuşmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tıpkı onları uğurlarken yaşadığımız heyecan gibi ülkelerine dönmelerinin de heyecanını yaşıyoruz. 3 müsabakada 4 madalyayla döndüler. Sporcularımız olimpiyat oyunlarında elde edilen tarihi başarıdan sonra paralimpik oyunlarında da yine tarihi bir başarıya imza attı. İnşallah madalyalarımız artacak." dedi.

Türkiye'nin paralimpikte de dünyada önemli noktada olduğunu kaydeden Baykan, "Devletimizin engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik attığı adımlarla birlikte spor ailesi buna kayıtsız kalmadı. Arkadaşlarımız ısrarla şartları zorlayarak spor yapma gayreti içine girdi ve bugün mutlu tabloyu yaşıyoruz. Yarın yaşanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tesislerin, devletin imkanlarının ve antrenörlerin tüm vatandaşların emrinde olduğunu vurgulayan Baykan, "Herkesi bu güzel tabloyu yaşamak için, olimpiyatlara, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak ve madalya almak için, İstiklal Marşı'nı söylemek ve bayrağı göndere çekmek için spor yapmaya davet ediyoruz. Spor teşkilatı, yerel yönetimler hazırdır." diye konuştu.

Okçulukta madalya alan sporcuların görüşleri

Okçulukta makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan Bülent Korkmaz ve Öznur Cüre, makaralı yay W1 kategorisinde gümüş madalya alan Nihat Türkmenoğlu ile bronz madalya elde eden Bahattin Hekimoğlu da başarılarından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Çok çalıştıklarını ve çok emek verdiklerini anlatan Bülent Korkmaz, "Genel müdürlüğümüz, federasyonumuz, hocalarımız, ailelerimiz, kulüplerimiz, herkes çok emek verdi. Federasyonumuza ve kulübüm İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a teşekkür ediyorum. Çok uzun zaman oldu, 5 yıldan fazladır çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Buradaki bitti, bir sonrakine hazırlanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Cüre ise paralimpik oyunlarındaki en büyük hedefleri olan madalyayı alarak döndüklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Altın madalyayı çok istiyorduk. Bu süreçlere gelene kadar çok yol kat ettik. Birçok arkadaşımızın ayrı hikayesi var. Hepimizin hikayesi ayrı başlıyor ama aynı noktada buluşuyoruz. Ben öncelikle Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bir an olsun bizi yalnız bırakmadı. Bedensel Engelli Spor Federasyonumuza, kulübüm Okçular Vakfı'na minnettarım. Kaza geçirdim, normal hayatımdan bir anda böyle tekerlekli sandalyeyle buluşma anı sonrası 'ne yapabilirim, bitti' dedim. Öyle olmuyormuş, spor devam ediyormuş. İyi ki sporu hayatımdan çıkarmamışım."

Milli sporculardan Nihat Türkmenoğlu ise Türkiye'ye madalya getirdiği için çok gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Beni yetiştiren ve emeği olan aileme, kulübüm Okçular Vakfı'na, değerli hocalarıma, arkadaşlarıma herkese teşekkür ediyorum. Türkiye hep arkamızdaydı. Madalyadan önce de sonra da sürekli halkımızdan mesajlar aldık." ifadelerini kullandı.

Bahattin Hekimoğlu da ilk paralimpik oyunları deneyiminde madalya aldığını hatırlatarak, "30 Ağustos gibi anlamlı bir günde madalyayı kazandım. Aldığımız bütün madalyalar ülkemize armağan olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Artık çıtayı yükseltmeliyiz ve 2024'te bu madalyaların renginin altın olmasını umut ediyorum." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

Engelli, Türkiye, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor 11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi 10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak         
10:55
Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:43
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement