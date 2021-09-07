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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın "altın" kız kardeşleri - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın "altın" kız kardeşleri

07.09.2021 11:14

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'yla altın madalyaya uzanan Sevda-Sevtap Altınoluk kardeşler, adlarını tarihe yazdırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'yla altın madalyaya uzanan Sevda-Sevtap Altınoluk kardeşler, adlarını tarihe yazdırdı.

Altınoluk kardeşler, oyunlar süresince yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Takım kaptanı Sevda Altınoluk, ilk altın madalyasını Rio 2016'da aldığını, Tokyo'da da altın madalya kazandığı için hem mutlu hem de gururlu olduğunu söyledi.

Rio'dan sonra Golbol Milli Takımı'nın yenilendiğini belirten 27 yaşındaki Sevda, daha önce müsabakaya çıkmamış genç isimlerden yeni bir takım kurulduğunu dile getirdi.

Sıfırdan bir takımla oyunlarda madalya kazanmanın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Sevda, takım olarak çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade etti.

"24 saat beraberiz, 'Artık yeter' dediğimiz zamanlar oluyor"

Sevda, oyunlar başlamadan önce kardeşi Sevtap ile hayal kurduklarını anlatarak, "Beraber şampiyon olacağız ve ay-yıldızlı bayrağı beraber kaldıracağız, demiştik. En son final maçı bittikten sonra 'Biz bunu başardık.' dedik. Ailemiz ve sevdiklerimiz çok destek verdi. Hayallerimiz gerçekleşti. Sevinç gözyaşları döktük. Bu 'Başardık' gözyaşıydı." diye konuştu.

Sporcu olarak başarılı olmak adına çok şeyden vazgeçtiklerini belirten Sevda, şunları aktardı:

"Hayatımızdan, ailemizden ve sevdiklerimizden vazgeçiyoruz, okulumuzdan uzak kalıyoruz. Bence en büyük fedakarlık bunlar. Kamplardaki otellerde, antrenmanlarda ve evde yani 24 saat kardeşimle beraberiz. 'Artık yeter' dediğimiz zamanlar oluyor (gülüyor). Kamplarda ben kardeşime, evde de kardeşim bana bakıyor. Kardeşimin yanımda olması ekstra bir sorumluluk daha istiyor. Beraber kazanma hissiyatı bizde yüksek motivasyon sağladı. Bu inanç sayesinde kazandık."

Kardeşi Sevtap'ın hırslı biri olduğu bilgisini de veren Sevda, "İlk 3'te oynama hırsıyla yanıp tutuşan bir kardeşim var. Bunun için de çok mutluyum. Bazı insanlar 'İlk 6'ya gireyim' diye düşünür, kardeşimin hedefi her zaman ilk 3'e girebilmek. Yarın bir gün bırakırsam, yerimi kardeşime bırakmayı isterim. Performans olarak beni onda görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kaybetmek bizi kendimize getirdi"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde D Grubu'ndaki son maçlarında ABD'ye 4-3 yenildiklerini anımsatan Sevda, şunları kaydetti:

"Kaybetmek bizi kendimize getirdi. Biz asla birbirimize inancımızı yitirmedik. 'Biz daha iyiyiz.' dedik ve hatalarımızı gördük. Yenildiğimiz maçtan sonra 'Finalde gelsinler biz o zaman onlara göstereceğiz.' dedim. Finalde de şunu istedik, o bayrak Rio 2016'da göndere çekildiği gibi Tokyo 2020'de de göndere çekilecek. Yenilgiyi unutup hemen diğer maçlara baktık. Bizim tek amacımız, hatalarımızı yeniden yapmayarak şampiyon olmaktı. Bunu da başardık."

Sevtap Altınoluk: "En büyük destekçim ablam"

Milli sporcu Sevtap Altınoluk, golbol ile kendisini ablasının tanıştırdığını söyledi.

Ablası ve antrenörünün desteğiyle milli takıma kadar yükseldiğini ifade eden 26 yaşındaki Sevtap, "Biz birbirimize söz vermiştik. O sözümüzü gerçekleştirdik. Maçın sonunda da mutluluktan birbirimize sarılıp ağladık. Ablamla aynı madalyayı almak, bayrağı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak en büyük hayalimizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ablasıyla sürekli beraber olmasının artılarından bahseden Sevtap, "Ablamla yan yana bulunmaktan mutluyum. Yeri geldi ablam bana yeri geldi ben anlama destek verdim. Düştüğüm anda elimden tutup kaldıran hem ailem hem de ablam oldu. En büyük destekçim ablam." diye konuştu.

Sevtap, ablası Sevda'nın hiçbir zaman takımı bırakmamasını istediğini dile getirerek, "Hepimizin katkısı var ama ablam takımımızı kurtaran kişi diyebilirim. Sevda deyince 'kaptan' ve 'kraliçem' ilk aklıma gelen kelimeler. Onu çok seviyorum. Bizi bırakmaması temennimiz." ifadelerini kullandı.

Ablası ile kamplar dışında da güzel vakit geçirdiklerini aktaran Sevda, zaman zaman eğlenceli aktiviteler yaptıklarını sözlerine ekledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kız kardeşleri
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kız kardeşleri
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kız kardeşleri
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kız kardeşleri

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 'altın' kız kardeşleri - Son Dakika


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