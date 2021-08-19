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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor - Son Dakika

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor

19.08.2021 13:21
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

Paralimpik oyunlarına bir hafta kala Japonya'da ülke geneli günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 25 binin üstüne çıktı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Japonya geneli 25 bin 156 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 461'e çıktı.

Virüse bağlı can kaybı sayısı son bir günde 26 artışla 15 bin 555'e yükseldi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden virüse yakalananların 58'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet önceki gün, Kovid-19'a karşı 13 eyalette olağanüstü halin (OHAL) ve 16 eyalette kısmi OHAL'in 12 Eylül'e kadar sürmesine karar vermişti.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor - Son Dakika


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