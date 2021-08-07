2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan halterciye moral ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muratlı da altın madalya almak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Dörtyol 19 Aralık Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sporcu ile görüşen Ünver, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan sporculara moral ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığında Şube Müdürü Nejmi Ünver, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hazırlanan milli halterci Nazmiye Muratlı'yı ziyaret etti.

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