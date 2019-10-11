Son Dakika Haberleri: '2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak'
Son Dakika Güncel '2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak'

'2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak'

1 saat önce

değerlendirdi. Ülkay Atmaca, "2019 rekorların kırıldığı bir yıl oldu.

'2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak', System.String[]
değerlendirdi. Ülkay Atmaca, "2019 rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Antalya için hedeflediğimiz 16 milyon turist hedefine emin adımlarla gidiyoruz. Eylül ayı itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyona ulaştı. Hiç olmadığı kadar iyi bir sezon geçiriyoruz. Dünya çapında ünlü bir firmanın iflası olmasına rağmen, hala sezon iyi gidiyor. Ekim ayı dolulukları da gayet iyi. Ekimin başı her zaman iyi geçiyordu. Bu sene daha da iyi geçiyor. Son yılların en iyi eylül ayını geçirdik. Ekim ayının ilk haftasında tesislerimizin tamamı dolu. Şu anda gelinen sayılar çok iyi. Antalya'ya gelen turist sayısı beklentilerimizin üzerinde" diye konuştu.

'ANTALYA ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN TURİST AĞIRLIYOR'

2016 yılında turizmde kriz yaşandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "Krizden çıkardığımız derslerle pazar çeşitliliği ve ürün çeşidini çok geliştirdik. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından Antalya'ya turist gelmesi için uğraşılıyor. Bununla ilgili çabalar vardı. Direkt uçuşlar konmuştu. Tüm paydaşların emekleriyle Antalya artık dünyanın her yerinden turist ağırlayan bir şehir haline geldi" diye konuştu.

'REZERVASYON AKIŞLARI ÇOK İYİ'

2019'un henüz bitmediğini kaydeden Ülkay Atmaca, şöyle devam etti:

"Bunun kışı var. Kış aylarıyla ilgili çalışmalarımız devam diyor. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve kongreyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kışın da iyi geçeceğe benziyor. Büyük tur operatörlerinin tamamı kış için Antalya'ya direkt uçak seferleri koydu. Bu Antalya için çok önemli bir gelişme. Geçen yıl futbol turizminde Antalya'da 2 binin üzerinde kamp yapılmıştı. Bu sene yine yapacağız. Golf turizminde sayımız artmaya devam ediyor. 29 Ekim'de bölgemizde çok büyük bir markanın kongre merkezinin açılışı yapılacak. Bütün bunların 2019- 2020 turizmine çok büyük pozitif etkisi olacak. 2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. İngiltere'de yaşanan büyük kriz atlatıldı denilebilir. Sadece otelcilerin alacaklarının durumu belirsiz. Onun dışında pazarın yeni aktörleriyle birlikte 2020, 2019 kadar iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum."


- Antalya
Antalya, turist, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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