"2020 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk sermaye piyasaları ve finans sektörü ödüllerinden biri olan "2020 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" bu yıl altıncı kez sahiplerini buldu. Banka ve şirketleri bir araya getiren törende Aydem Enerji, Turkcell, SOCAR Türkiye, Erdemir, QNB Finansbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na ödül verildi.

GFC Media Group İş Geliştirme Direktörü Elvan Cosgun, "Bu etkinlik Türkiye Sermaye Piyasalarındaki büyük başarıları bir kez daha ortaya koydu ve Türk bankacılık ve finans sektörünün güçlü yönlerinin vurgulanmasına önemli bir katkıda bulundu" dedi.

Aydem Yenilenebilir Enerji'ye "Yılın Sendikasyon Kredisi", "Doğal Kaynak Finansmanı" ve "Proje Finansmanı Anlaşması" kategorilerindeki ödül verilirken, bünyesindeki Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'nin gerçekleştirdiği 920 milyon dolar tutarındaki yeniden yapılandırma kredi anlaşmasıyla "Enerji Finansmanı Anlaşması" kategorisinde de ödül aldı.

İki kategoride ödül alan Turkcell'e; Haziran'da gerçekleştirdiği 75 milyon lira tutarındaki Wakalah Sukuk ihracıyla "Yılın İslami Finans Anlaşması" ödülü, Şubat'ta gerçekleştirdiği 150 milyon dolarındaki İsveç İhracat Kredi Kuruluşu sigortası kapsamında 10 yil vadeli kredi sözleşmesi ile de "İhracat Kredi Ajansı(ECA) Finansman Kredisi" ödülü verildi.

Türk Telekom da, Türkiye pazarında iki yıl aradan sonra ihraç edilen ilk kurumsal eurobond ihracı olan 500 milyon ABD Doları tutarındaki Tahvil ihracı ile "Yılın Kurumsal Borç Anlaşması" ödülünü kazandı.

Düzenlenen ödül töreninde ayrıca, "Yılın Altyapı Finansmani Kredisi Anlaşması" kategorisinde, 4.5 milyar dolar değerindeki kredisi ile Kuzey Marmara Otoyolu ve 5.5 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracı ile QNB Finansbank" Yılın Finansal Kurumlar Tahvil Anlaşması" ödülünün sahipleri oldu. (Fotoğraflı)