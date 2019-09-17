2020, Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Bakan Ersoy, Amman'da Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı Majd Shweikeh ve Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya geldi.

Bakan Majd Shweikeh'ı Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nda ziyaret eden Ersoy, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki turizm potansiyelini ve turist sayısının karşılıklı artırılması için yapılabilecekleri ele aldı.

Ersoy, daha sonra Gençlik Bakanlığı'na geçerek Kültür ve Gençlik Bakanı Rumman ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki iş birliklerinin ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzaladı.

"Kadim bağlar daha da güçlenecek"

Bakan Rumman, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek imzalanan protokolün iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ersoy ise iki ülke ilişkilerinin daha hızlı gelişmesi, kültürel faaliyetlerin daha yoğun hale gelmesi için karşılıklı kültür yılı ilanının çok iyi bir başlangıç olacağına inandığını söyledi.

Yıl boyunca yapılacak etkinliklerle kadim bağların daha da güçleneceğine işaret eden Ersoy, kültürel etkinliklerin hem ülkeler arasındaki bağları güçlendirdiğini hem de turistik ziyaretleri artırdığını belirtti.

Ersoy, kültürel, arkeolojik ve turistik değerlerin tanıtılmasının sağlanacağının altını çizerek, müzikten tiyatroya, operadan baleye, sinemadan edebiyata kadar birçok faaliyetin gerçekleştirileceğini kaydetti.