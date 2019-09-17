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2020, Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı olacak

41 dakika önce

Bakan Ersoy'un Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı Majd Shweikeh ile bir araya gelmesi ve heyetler arası görüşme Bakan Ersoy'un Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya gelmesi 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nın imzalanması Kültür ve Turizm...

Bakan Ersoy'un Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı Majd Shweikeh ile bir araya gelmesi ve heyetler arası görüşme

Bakan Ersoy'un Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya gelmesi

2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nın imzalanması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Bakan Ersoy, Amman'da Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı Majd Shweikeh ve Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya geldi.

Bakan Majd Shweikeh'ı Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nda ziyaret eden Ersoy, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki turizm potansiyelini ve turist sayısının karşılıklı artırılması için yapılabilecekleri ele aldı.

Ersoy, daha sonra Gençlik Bakanlığı'na geçerek Kültür ve Gençlik Bakanı Rumman ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki iş birliklerinin ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzaladı.

"Kadim bağlar daha da güçlenecek"

Bakan Rumman, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek imzalanan protokolün iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ersoy ise iki ülke ilişkilerinin daha hızlı gelişmesi, kültürel faaliyetlerin daha yoğun hale gelmesi için karşılıklı kültür yılı ilanının çok iyi bir başlangıç olacağına inandığını söyledi.

2020, Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı olacak

Türkiye, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:19 Kaynak: AA
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