2020 U18 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 U18 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapılacak - Son Dakika Spor

2020 U18 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

6 saat önce

U18 Erkekler 3'üncü Klasman Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 16-22 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

2020 U18 Erkekler Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapılacak, System.String[]

U18 Erkekler 3'üncü Klasman Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 16- 22 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Slovakya'nın Bratislava şehrinde yapılan Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Kongresi'nde Belçika, İzlanda, İsrail, Meksika, Tayvan ve Türkiye'nin yer aldığı oylama neticesinde 3'üncü Klasman müsabakalarının 16-22 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

Milli Takımların şampiyona programı ise şöyle;

Erkekler A Milli: 19-25 Nisan (Lüksemburg)

Kadınlar A Milli: 23-29 Şubat (İzlanda)

Erkekler U-20: 13-19 Ocak (Bulgaristan)

Kadınlar U-18: 26 Ocak-1 Şubat (Meksika)


Dünya Şampiyonası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
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