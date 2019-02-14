Son Dakika Haberleri: 2020 Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Türkiye'de Yapılacak"

2020 Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Türkiye'de Yapılacak"

1 saat önce

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 2020 yılında üç bant bilardo dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılacağını söyledi.

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 2020 yılında üç bant bilardo dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılacağını söyledi.

Başkan Ercan, Antalya'da 1. ayağının devam ettiği Üç Bant Bilardo Dünya Kupası organizasyonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Şubat'ta sona erecek turnuvada 20 ülkeden 149 sporcunun dereceye girmek için mücadele edeceğini kaydetti.

Altı ayaktan oluşan dünya kupasının ilk ayağının her yıl olduğu gibi yine Türkiye'de yapıldığını ifade eden Ersan Ercan, "Bu organizasyonu senelerdir başarıyla yapıyoruz. 2015'te İstanbul'da yapılan dünya kupası 1. ayağında şampiyonluk, 2018'de ise ikincilik aldık. Yaptırdığımız şampiyonluk kupası umarım Türkiye'de kalır." diye konuştu.

"Önde gelen ülkelerinden biriyiz"

Ercan, turnuvaya dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan olan Frederic Caudron, Eddy Merckx, Marco Zanetti ile Türkiye'den Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet gibi her zaman kupa kazanma ihtimali olan sporcuların katıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda birçok konuda dünya bilardosunda örnek bir ülkeyiz. Bilhassa üç bant bilardo da Güney Kore ile birlikte Türkiye dünya bilardosunun liderleri sayılıyor. Her konuda hem söz sahibiyiz hem de örnek bir ülkeyiz. Biz, bin 500-2 bin kişilik turnuvalar yapıyoruz. Bizim bu sayılarımızı duyan ülkeler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Çünkü, bizde gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Çok başarılı oyuncularımız var. Her gittiğimiz dünya kupasına şampiyon olmak için gidiyoruz. Umarım bu kupada da sporcularımız bize bu gururu yaşatırlar. Hem potansiyelimiz hem sayımız hem de oyun gücümüz açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz."

Dünya şampiyonası heyecanı

Federasyon başkanı Ercan, Türkiye'nin organizasyon ve sporcu başarısının birçok turnuva ve şampiyonluğun Türkiye'de yapılmasına vesile olduğunun altını çizerek, "2020 Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Aynı zamanda dünya snooker şampiyonası da bu sene ekim ve kasım aylarında yine Türkiye'de düzenlenecek." değerlendirmesinde bulundu,

Ercan, Türkiye'nin organizasyon başarısı ve Türk sporcularının hep göz önünde olduğuna işaret ederek, dünyada bu kadar güzel organizasyon yapan ülke sayısının fazla olmadığını belirtti.

Dünya snooker şampiyonasına 55 ülkeden 250-270 sporcunun katılacağını belirten Ercan, üç bant bilardo dünya şampiyonasında ise en iyi 48 sporcunun yarışacağını dile getirdi. Ercan, bilhassa dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı gururlu olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor
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