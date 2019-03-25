Son Dakika Haberleri: 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Devam Ediyor)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Devam Ediyor)

7 dakika önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye, Moldova ile karşı karşıya geliyor.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye, Moldova ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika millilerin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:32 Kaynak: İHA

Spor
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