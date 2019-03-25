2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Devam Ediyor)
7 dakika önce
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Türkiye, Moldova ile karşı karşıya geliyor.
2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası eleme maçında Türkiye
, Moldova
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika millilerin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:32 Kaynak: İHA
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