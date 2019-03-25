Son Dakika Haberleri: 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk Yarı)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova'yı ağırlıyor.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk Yarı), System.String[]
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk'in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı. 20. dakikada Dorukhan Toköz'ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı. 24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0 26. dakikada etkili gelen Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0 30. dakikada Cenk Tosun'un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı. 42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı. 44. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Serhiy Boiko xx, Semen Shlonchak xx, Igor Alokhin xx Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Cenk Tosun xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Mahmut Tekdemir xx, Merih Demiral xx, Burak Yılmaz xx, Dorukhan Toköz xx, Deniz Türüç xx, Kaan Ayhan xx Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı, Efecan Karaca Teknik Direktör: Şenol Güneş Moldova: Alexei Koşelov xx, Oleg Reabciuk x, Artiom Rozgoniuc x, Veaceslav Posmac xx, Artur Ionita xx, Catalin Carp xx, Eugeniu Cebotaru xx, Radu Ginsari xx, Ion Jardan xx, Vladimir Ambros x, Dinu Graur xx Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Turcan, Anton, Cociuc, Nicolaescu, Antoniuc, Sandu, Platica, Milinceanu Teknik Direktör: Alexandru Spiridon Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26) (Türkiye)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Futbol, Avrupa, Moldova, Güncel
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