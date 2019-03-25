2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 4 - Moldova: 0 (Maç Sonucu)

2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında, A Milli Takım, Eskişehir
'de Moldova
'yı ağırladı. Karşılaşma millilerin 4-02lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç
'ün ortasına arka direkte iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Burak Yılmaz
, ceza sahası içerisinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı kararını verdiği pozisyonda Burak kaleciyi geçemedi.
54. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun
, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
70. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan
, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0
85. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı
Moldova file bekçisini geçemedi.
90. dakikada etkili gelen milli takımda Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinden vuruşu üstten auta çıktı.
90+1. dakikada farkı artırmaya çalışan Türk Milli Takımında genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın müsait pozisyonda çektiği şut kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin Türkiye
: Mert Günok
xx, Zeki Çelik
xx, Hasan Ali Kaldırım
xx, Cenk Tosun xxx, Hakan Çalhanoğlu
xxx (Yusuf Yazıcı dk. 66 xx), Mahmut Tekdemir
xxx, Merih Demiral xxx, Burak Yılmaz xxx, Dorukhan Toköz
xx (Emre Belözoğlu
dk. 85 ?), Deniz Türüç xxx (Efecan Karaca
dk. 78 x), Kaan Ayhan xx
Yedekler: Sinan Bolat
, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül
, Oğuzhan Özyakup
, Emre Taşdemir
, Güven Yalçın
, Yunus Mallı
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Alexei Koşelov x, Oleg Reabciuk xx, Artiom Rozgoniuc x, Veaceslav Posmac xx, Artur Ionita x, Catalin Carp x (Laser Turcan dk. 46 x), Eugeniu Cebotaru x, Radu Ginsari xx (Antoniuc dk. 74 x), Ion Jardan xx, Vladimir Ambros x (Nicolaescu dk. 57 x), Dinu Graur x
Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Anton, Cociuc, Sandu, Platica, Milinceanu
Teknik Direktör: Alexandru Spiridon
Goller: Hasan Ali
Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26 ve 54), Kaan Ayhan (dk. 70) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Oleg Reabciuk, Artur Lonita (Moldova) - ESKİŞEHİR